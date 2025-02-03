北海道に生息するエゾユキウサギの美しさがSNS上で大きな注目を集めている。【写真】この美しいたたずまい「冬は自宅の隣にある加工施設で仕事をすることが多いのですが玄関付近にうさぎさんがいて入れず。。。わざわざ移動してもらう必要もないので今日はそのままで。美しい寝姿を見る静かな時間が尊い。」とその姿を紹介したのは北海道美瑛町でハスカップとブルーベリーの生産、加工、販売を手掛けるびえいハスカップファームのX