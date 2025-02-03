3日午前5時すぎ、気象台は大雪に関する情報を発表しました。九州北部地方では、4日から6日ごろにかけて上空約1500メートルにマイナス12℃以下のこの冬一番の強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まる見込みです。このため、福岡県と佐賀県では、4日明け方から6日ごろにかけて平地、山地ともに大雪となる恐れがあります。雪が同じ所で降り続いた場合は、警報級の大雪となる可能性があります。また、気温が平年よりかなり低