将棋の棋王戦第1局が2025年2月2日、高知県高知市で行われ、藤井聡太七冠が増田康宏八段を破り、3連覇へ好スタートを切りました。高知市で行われた棋王戦五番勝負の第1局。挑戦者の増田康宏八段(27)は、藤井七冠がデビューから29連勝を収めた際の相手で、今回が初のタイトル戦です。対局は、先手の藤井七冠が127手で勝利し、3連覇へ好スタートを切りました。藤井七冠：「時間配分を含めて色々課題が残ると