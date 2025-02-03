ルビオ米国務長官中国の影響力抑制しなければパナマに報復措置講じる 対中強硬派のルビオ米国務長官はパナマ政府に対し、パナマ運河に対する中国の影響力を抑制しなければ米政府は報復措置を取ると警告した。現状は受け入れられない。直ちに変化がなければ米国は条約に基づく権利を守るために必要な措置を講じると述べた。 トランプ米政権はメキシコとカナダ、そして中国を対象に関税賦課の大統領令に署名した。日本時間4