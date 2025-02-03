カナダ首相本当はこんなこと望んでいないが米国に1550億カナダドル相当の報復関税課す カナダのトルドー首相は米政権による対カナダ関税を受け、本当はこんなこと望んでいないが1550億カナダドル（1060億米ドル）相当の米国製品に25%の広範囲にわたる報復関税を速やかに課すと述べた。 ハチミツやウイスキー、ピーナッツバターなど数百製品のほか、衣類、トイレ・浴槽などの陶磁器製品、冷蔵庫、