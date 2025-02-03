●きょう3日(月)は一日、曇ったり晴れたりの空模様。風も強いため、洗濯物の外干しには注意を●あす4日(火)から、断続的に雪が降る予想。警報級の大雪、また強い風を伴う暴風雪となるおそれも●予定を柔軟に変更したり、暖房の灯油や食料の備蓄を進める…など、大雪への対策を万全に＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 昨夜、西日本付近は広く晴れていましたが、徐々に北風の流れ込みが強まり、雲が多くなってきました。この時間の県内では、