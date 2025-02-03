埼玉県・八潮市で発生した道路陥没事故で、いまだ転落した70代のトラック運転手の救出はされておらず、一刻も早い救出が求められている。【映像】巨大陥没からトラックを引き上げる衝撃映像1月28日午前9時50分ごろ、「道路が陥没してダンプカーのようなものが落ちている」と通報があった。同日昼ごろ、救助活動中に隊員が負傷し、午後11時ごろにはトラックの引き上げ作業でワイヤーが切れてしまった。1月29日午前1時ごろ、荷台