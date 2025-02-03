NHK連続テレビ小説「おむすび」で、ヒロイン米田結（よねだ・ゆい）を演じる女優橋本環奈（26）が3日、同局を通じ、女優藤原紀香（53）への思いを明かした。橋本演じる“平成ギャル”のヒロイン結が、栄養士となって現代人の問題を「食の知識とコミュ力」で解決する平成青春グラフィティ。結は佐野勇斗（26）演じる翔也と結婚。娘の花を育てながら、管理栄養士として大阪の総合病院で働いている。つわりの時に、藤原演じる栄養管理