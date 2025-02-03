不動産物件で起こる奇々怪々な事件の謎を解決していくフジテレビ系ドラマ『問題物件』(毎週水曜22:00〜)。5日に放送される第4話(※FODで先行配信中)では、「水に呪われた部屋」に潜む謎を解いていく。内田理央(左)と上川隆也＝『問題物件』第4話より(C)フジテレビ○「水に呪われた部屋」は本当に存在するのか大島不動産販売・販売特別室の若宮恵美子(内田理央)と室長・大島雅弘(宮世琉弥)への新たな依頼は、誰も住んでいないのに