近年では、大麻草に含まれる「カンナビジオール(CBD)」という化学物質を使った健康食品や化粧品などが人気を集めています。そんなCBDが、ブラジルで一般的に自生する大麻草とは別の植物から発見され、さらなる生産拡大への期待が高まっています。Trema micranthum (L.) Blume as a new source of cannabinoids | Scientific Reportshttps://www.nature.com/articles/s41598-024-80857-6Cannabis Compound Discovered Inside Totall