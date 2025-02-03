清野菜名が主演する月9ドラマ『１１９エマージェンシーコール』（フジテレビ系／毎週月曜21時）の第3話が今夜放送される。【写真】中国人男性の通報を受ける雪（清野菜名）『１１９エマージェンシーコール』第3話場面カット本作は、消防局の通信指令センターを舞台に、1本の電話で命をつなぐ“最前線”に立つ指令管制員たちの“現実（リアル）”を描く完全オリジナルストーリーの群像劇。個性的な指令管制員たちが、困難な状