ダンス＆ボーカルグループ・ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳの中島颯太が、３日までに自身のＳＮＳを更新。オフショットを公開した。自身のインスタグラムに東京タワーの絵文字と握手の絵文字を添え、黒いタートルネックセーターにブラウンのジージャンを合わせたコーデで夜景を眺めるショットなど複数枚を公開した。この投稿にファンからは「タートルネック好きすぎる」「かっこよすぎいいああおお！！！」「横顔が綺麗（きれい）」「