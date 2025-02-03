鈴木おさむ氏が原作・脚本を務め、八木勇征（FANTASTICS）が主演、井上祐貴、櫻井海音、椿泰我（IMP.）らの共演による青春映画『僕らは人生で一回だけ魔法が使える』（2月21日公開）の第2弾予告が3日、公開された。【場面写真】魔法会議で…それぞれの思いが衝突してしまう2024年3月31日をもって、放送作家業・脚本業からの引退を発表した鈴木氏が、「辞める前に、どうしてもこの作品を作りたかった」と語っていた念願の企画と