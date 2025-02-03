◇第73回別府大分毎日マラソン大会(2日、大分市高崎山・うみたまご前発〜ジェイリーススタジアム着)第73回別府大分毎日マラソン大会では、青山学院大学の若林宏樹選手(4年)が2時間06分07秒のタイムで日本人トップの2位でフィニッシュ。初マラソン日本最高記録と日本学生記録を更新しました。卒業後は一般企業に就職することが決まっている若林選手は、今大会が引退レース。35キロ過ぎの上りで、優勝したケニアのキプチュンバ選手に