仏国際放送局RFI（ラジオ・フランス・アンテルナショナル）の中国語版サイトは、中国の輸出戦略がドイツを含む欧米市場にとって大きな脅威になっていると報じた。記事は、英国の親欧州シンクタンク・欧州改革センター（CER）が研究報告の中で、中国の産業発展がドイツで数百万の雇用喪失を引き起こし、ドイツ経済に深刻かつ不可逆的な影響を及ぼす可能性があると指摘し、急速な産業空洞化を避け、雇用や生産性の大幅な低下などを防