グラビアアイドルでアイドルグループ「あまいものつめあわせ」に所属するちとせよしのが、２日に自身のＳＮＳを更新。雑誌撮影のカットを公開した。自身のインスタグラムで「発売中ＦＲＩＤＡＹ、別冊ｓｐａ！旬撮ＧＩＲＬｖｏｌ．２２にアザーカット掲載して頂いてます」と書き出したちとせ。ビキニ姿のモノクロショットや、ビキニ姿で鏡越しやベッド上でポーズを決めるショットなどを披露した。この投稿にファンからは「