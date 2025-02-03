■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (219A) ハートシード 東証グロース (2586) フルッタ 東証グロース (6920) レーザーテク 東証プライム (3825) リミックス 東証スタンダード (5246) エレメンツ 東証グロース ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (7974) 任天堂 東証プライム (382