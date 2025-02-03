今週はなんといっても強い寒波が日本列島にやってきます。上空1500メートルで氷点下15度と、あまり南下してこない強さの寒気が西日本にかかる予想です。ここまで寒気が強いと日本海で西寄りの風が強めに吹くとこが多いため、北陸や岐阜県の飛騨地方で大雪になるパターンとなります。また、西日本などの太平洋側まで雪雲が流れ込み、鹿児島県や熊本県でも積雪が予想されますので雪への備えは早めにしたいですね。さて、きょう(月曜