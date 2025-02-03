◆卓球全農杯全日本選手権ダブルスの部最終日（２日、豊田市総合体育館）混合ダブルスは木造勇人（２５）＝関西アカデミー＝、安藤みなみ（２７）＝トップ名古屋＝組が頂点に立った。決勝で小野寺翔平（２４）＝リコー＝、枝広愛（２０）＝中大＝組に３―１で勝利。今季限りで現役引退する安藤は有終の美を飾った。男子ダブルス決勝は飯村悠太（２０）、木方圭介（１９）＝明大＝組が中学生ペアの岩井田駿斗（１５）、中野