現地２月２日に開催されたプレミアリーグの第24節で、王者マンチェスター・シティはアーセナルとアウェーで対戦。近年のライバルに１−５で衝撃的な惨敗を喫した。開始２分に先制を許したシティは、55分に主砲アーリング・ハーランドのゴールで追いついたものの、その２分後に勝ち越し点を許すと、守備が崩壊。62分、76分、90＋２分と失点を重ねた。英公共放送『BBC』によれば、CBでフル出場した重鎮DFのジョン・ストーンズ