プロ野球・巨人の阿部慎之助監督が、新守護神のライデル・マルティネス投手について語りました。日本テレビ「news zero」の『月刊 巨人軍新人監督日記』が2年目に突入。『巨人軍監督日記 第2章』としてスタートし、今季就任2年目を迎える巨人・阿部慎之助監督と元巨人監督の高橋由伸さんが対談を行いました。高橋さんが「ライデル・マルティネス投手獲得の経緯」を質問。すると、阿部監督は「やっぱり後ろが安定する。もちろん大勢