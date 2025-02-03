プロ野球12球団が2月1日にキャンプイン。昨年リーグ3位から下剋上で日本シリーズを制したDeNAは、1日にキャンプ地である沖縄・宜野湾市で26年ぶりのパレードを行いました。1999年は、現役選手だった三浦大輔監督。「楽しかったですね。たくさんの方に声をかけていただき、26年ぶりですか」と感慨深く振り返り、「楽しい時間でした」と笑顔をみせました三浦監督の横に座った南場智子オーナーもニッコリ。選手たちもオープンカーから