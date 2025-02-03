「新馬戦」（２日、小倉）好位で進めた単勝１５番人気のモズリバーシャトー（牝３歳、父モズアスコット、母モズデコレーション、栗東・平田）が勝利。８番人気メイショウセイロウの急襲を頭差しのぎ、３連単１３４万円超の大波乱を演出した。荻野琢は「口向きに難しさがあると聞いていましたが、競馬に行ってセンスの良さを見せてくれました。直線は狭い所を割る根性もありました。操縦性が高く、距離は延びても大丈夫だと思