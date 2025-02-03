「新馬戦」（２日、京都）単勝７番人気の伏兵ハギノピアチェーレ（牝３歳、父キズナ、母ハギノベルエキプ、栗東・高野）が押し切りＶ。直線で３番人気のニューヤンキーに一度は並ばれたが、驚異の二枚腰を発揮して首差退けた。藤懸は「押し出される形でハナに立って、物見をして周りに迷惑を掛けてしまいましたが、それくらい余裕があったという証拠です。最後も馬が来られてからの根性がいいなと思いました」と笑顔で振り返