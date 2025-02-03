お笑いタレント・玉袋筋太郎（57）が、3日までに更新された江頭2：50のYouTubeチャンネルに出演。強烈なエピソードを持つ歌手の話題を回想した。この日は「筋太郎玉袋の時効だから話せる話」として、伝説のテレビ番組「浅草橋ヤング洋品店」、通称ASAYANの話題を紹介。「俺、この現場いたくなかった」と話し始めた。問題の番組は、紅白歌合戦にも出場経験がある畠山みどりが出演した回。畠山は「歌手をやりながら実業家で、