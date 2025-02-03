「根岸Ｓ・Ｇ３」（２日、東京）まさに独壇場。砂の新星を求む競馬ファンの想像をはるかに超える走りで、２番人気のコスタノヴァが圧勝劇を演じた。好発を決めて中団で脚を温存すると、直線は馬場のド真ん中を堂々と突き抜けてゴールへ。強豪が集ったＧ１前哨戦で、兄・和生が駆る２着ロードフォンスにつけた着差は何と４馬身。衝撃的なパフォーマンスを披露し、５歳にして初の重賞タイトルを手にした。スタート直後にタガノ