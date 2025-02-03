【エルサレム共同】ヨルダン国営ペトラ通信は2日、アブドラ国王が11日にトランプ米大統領とホワイトハウスで会談すると報じた。トランプ氏はパレスチナ自治区ガザ住民の受け入れをヨルダンやエジプトに要請しており、議題になる可能性がある。