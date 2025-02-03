「シルクロードＳ・Ｇ３」（２日、京都）人馬ともに達成した悲願だった。９番人気の伏兵エイシンフェンサーが鮮やかな末脚を発揮し、重賞初制覇を果たした。鞍上の川又賢治騎手（２７）＝栗東・フリー＝にとっても、デビューから９年目にしての重賞初勝利だった。２着には１０番人気のグランテスト、３着には４番人気のウインカーネリアンが入り、１番人気のピューロマジックは９着。人気の一角だったソンシはレース直前に競走