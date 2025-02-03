グラビアアイドル波崎天結（はざき・あゆ＝24）が2日までに、自身のインスタグラムを更新。発売記念イベントの感謝をつづった。1日、東京・ソフマップAKIBAで開催されたDVD発売記念イベントに登壇した波崎は「昨日は7thDVD発売記念イベントお越しくださりありがとうございました」とイベントの感謝をつづった。続けて「衣装は2着ともDVD内のものを用意しました！少しでも楽しんでいただけていたら嬉しいです」とフォロワーへ呼び