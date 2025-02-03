女優水嶋凜（25）が2日までにインスタグラムを更新。舞台共演者との写真とともに千秋楽を報告した。水嶋はリーディング音楽劇「ジャングル大帝」出演メンバーと笑顔の写真をアップし「無事全公演終了しました人と人との出会いをすごく感じた現場でした。出会った皆さん本当に面倒見が良くて、思いやりがあって、作品に対して大きな愛があって、熱量があって、そんな方々と一緒に一つの作品を作り上げれたこと、一緒に作り上げる