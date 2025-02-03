俳優の梅沢富美男・池田明子夫妻が、5日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。(左から)梅沢富美男、妻・池田明子＝テレビ朝日提供5日の放送には梅沢が妻・明子氏と2人で登場。7歳下の明子氏は植物療法士で植物療法やハンドケアを教える学校の校長としても活躍している。夫婦は今年で結婚35年を迎えるが、明子氏は色々と苦労もあったと話す。昨年、一緒に住んでいた次女が独立し、