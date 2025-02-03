昨年大みそかの格闘技イベント「ＲＩＺＩＮＤＥＣＡＤＥ」で?サクジュニア?こと桜庭大世（２６）にまさかのＫＯ負けを喫した矢地祐介（３４）が、?バカサバイバー?こと青木真也（４１）に説教された。寒風吹きすさぶ某日、矢地は青木の待つ都内のジムを訪問した。ともに持つ公式ユーチューブチャンネルの撮影のためだ。ところが、目的地につくや青木は「待ってましたよ。じゃあ、今から?青木再生工場?の特訓だ！」と声をしゃ