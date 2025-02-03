大野さんの妻子は関西在住。東京の企業に就職するために、単身上京した（撮影：梅谷秀司）2030年には、日本のひとり暮らしの人は総人口の17.0%に達するという。連載「だから、ひとり暮らし」では、急速に増えつつある単身世帯のライフスタイルを取材する。ひとり暮らしの理由は多彩で、個々の事情をたどれば、データからは見えない社会の諸相が浮かび上がるはずだ。今回取材した大野耕平さんは45歳。大阪に妻子を残し、東京で就職