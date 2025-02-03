稲垣吾郎が架空のレコードショップ店長に扮してパーソナリティを務めるラジオ番組『THE TRAD』（TOKYO FM）では、Spotifyが今年飛躍が期待される国内の新進気鋭アーティストをピックアップする「RADAR: Early Noise」特集が毎年のお楽しみになっている。今年も1月28日放送回にSpotify音楽事業部門の芦澤紀子氏が登場し、2025年期待のアーティストたちを紹介した。 （関連：【画像あり】ラジオ収録中の