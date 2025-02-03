按針像の前でウオーキングステーションの開設認定書を手にする田口さん（左）と又江会長＝１月２５日、横須賀市東逸見町の按針神奈川県横須賀市東逸見町１丁目のＬＰガス販売会社「按針」がこのほど、日本市民スポーツ連盟（東京都文京区）公認のウオーキングステーション（ＷＳＴ）となった。三浦半島初の同連盟認定コースも同社を発着点として１月１１日に誕生した。同社会長の田口義明さん（７７）は「横須賀の歴史を感じなが