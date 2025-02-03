Samsung新製品体験会が2025年2月11日（火・祝）14時から開催！参加者募集中サムスン電子ジャパンが展開する「Galaxy」ブランドにおいてスマートフォン（スマホ）などにプリインストールされている「Samsung Members」アプリの利用者限定で「Samsung新製品体験会」を2025年2月11日（火・祝）14：00から17：30まで実施するとお知らせしています。応募はSamsung Membersアプリから行い、応募期限は2025年2月3日（月）23：59までとなっ