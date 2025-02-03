©️ABCテレビ 関西ジュニアが主演を務めたドラマ「年下彼氏２」（ABCテレビ）がついに舞台化されます。1月に開かれた取材会で、主演の大西風雅（Lil かんさい）が舞台の見どころや、共演する池川侑希弥(Boys be)、山中一輝(AmBitious)、渡邉大我(関西ジュニア)との関係性などを話してくれました。前回「この舞台は自分の芸能人生の集大成」と語ってくれた大西風雅へのインタビュー後編です。 Q.演じる春斗に