NHK連続テレビ小説『おむすび』は、いよいよ最終章に突入する。ヒロイン・結（橋本環奈）は夫・翔也（佐野勇斗）と共に育児をしながら、管理栄養士になるために猛勉強し、“ギャル魂”でついに資格を取得。第18週では、星河電器を退社した結が大阪新淀川記念病院の栄養科で働き始め、4年目を迎える。 参考：『おむすび』は『モテキ』とセットで観るべき仲里依紗を“主人公”にした緒形直人の名演 平成30年、結と翔也の娘・