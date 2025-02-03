東西で新たな重賞ウイナーが誕生した。冬の府中開幕を告げるG3「第39回根岸S」は2日に東京競馬場で行われ、2番人気コスタノヴァが差し切った。これで東京ダートは5戦5勝と府中の鬼。フェブラリーS（23日、東京）の優先出走権を獲得した。京都で行われた「第30回シルクロードS」は9番人気エイシンフェンサーがV。鞍上の川又賢治（27）はデビュー9年目で重賞初制覇を飾った。東京競馬場は気温5度と冷え込んだ。寒空の下、コスタ