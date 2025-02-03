LAPONEグループに所属するJO1、INI、DXTEEN、ME：I、IS：SUEが2日、東京ドームで「LAPOSTA 2025 Supported by docomo」千秋楽公演を行った。3日間満員の計約15万人を動員。途中に着ぐるみ姿でメンバーとステージに立っていたナインティナイン岡村隆史、バックヤードからの中継で矢部浩之もサプライズ登場し、年に1度の“お祭り”を盛り上げた。○…ナインティナイン岡村隆史は着ぐるみ姿で正体を明かさないまま序盤から登場。INIの