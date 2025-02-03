横山兄弟がJRA重賞で23年スプリングS（1着横山武ベラジオオペラ、2着横山和ホウオウビスケッツ）以来、2度目のワンツーを決めた。この日は東京12Rでもスパークリシャールとアヴニールドブリエが鼻差の大接戦を演じて兄弟ワンツー。ここは兄の和生に軍配が上がった。