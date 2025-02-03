▼3着アルファマム（キング）前半はマイペースであの位置。直線でスペースができてから伸びています。前はつかまえられなかったけど、いいレースができた。▼4着サンライズフレイム（藤岡）練習の効果でだいぶゲートも改善しました。2列目で我慢できれば良かったけど、そのあたりの加減が難しい面はあります。▼5着クロジシジョー（浜中）内枠でロスなく運べて、力は出せた。勝ち馬は強かったけど頑張っています。▼7着ス