「阪神春季キャンプ」（２日、宜野座）阪神のハビー・ゲラ投手（２９）が２日、宜野座で初めてブルペン入りし、“新球”のフォークを披露した。昨季は直球とスライダーを中心に配球を組み立てていたが、新たな武器を身に付ければ藤川監督は「大きい」と期待した。積極的に落ち球を投げ込み、今季も勝ちパターンのリリーフとしてチームの力になる。切れ味抜群の落ち球だ。３球ほど投じたフォーク。直球との差を見せつけるかの