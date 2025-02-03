【騎手】横山武のJRA重賞は昨年のフローラS（アドマイヤベル）以来の勝利で通算24勝目。20年から6年連続での重賞Vとなった。【調教師】木村師のJRA重賞は昨年の有馬記念（レガレイラ）以来の勝利で通算32勝目。20年から6年連続での重賞Vとなった。JRAダート重賞は初勝利となった。【種牡馬】ロードカナロア産駒のJRA重賞は先週の小倉牝馬S（シンティレーション）に続いて今年3勝目、通算81勝目。