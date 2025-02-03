京都で行われた「第30回シルクロードS」は9番人気エイシンフェンサーがV。鞍上の川又賢治（27）はデビュー9年目で重賞初制覇を飾った。ゴール板を独走で駆け抜けたエイシンフェンサーの背中の上で川又の白い歯が光った。鞍上の脳裏を駆け巡ったのは馬主、調教師、厩舎スタッフ、そして相棒への思い。「とにかく感謝の気持ちでいっぱい。ここまで頑張ってくれた馬に“本当にありがとう”と伝えたい」。重賞26度目の挑戦で初勝利