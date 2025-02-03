「阪神春季キャンプ」（２日、宜野座）阪神の佐藤輝明内野手（２５）が２日、臨時コーチを務めた球団ＯＢでデイリースポーツ評論家の糸井嘉男ＳＡ（４３）に弟子入りし、クリケットバットやＮＰＢ公式球よりも重いトレーニングボールでティー打撃を敢行した。藤川監督は糸井ＳＡについて「たった一言が純粋に選手に伝わる」と称賛した。藤川監督の一問一答は以下の通り。◇◇−秦オーナーが訓辞した。前夜は会食もあ