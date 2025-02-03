札幌・南警察署は2025年2月2日、銃砲刀剣類所持等取締法違反の疑いで、札幌市中央区に住む会社員の少年（19）を現行犯逮捕しました。少年は2日午後6時半すぎ、札幌市中央区南9条西3丁目の歩道上で、正当な理由が無いにもかかわらず、刃体の長さ8センチを超える折りたたみナイフ1本を携帯していた疑いが持たれています。警察によりますと、2日午後6時半ごろパトカーでパトロール中の警察官が、突然ウインカーを上