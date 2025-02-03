欧州国際書店連盟（EIBF）による欧米・オセアニア19カ国を対象にした「RISE消費者行動調査2023年12月」では意外にもイタリアが調査国内の読書率・購買率ともにトップだった。だが日本人の多くはイタリアの出版・読書について何も知らない。イタリア出版者協会（Associazione Italiana Editori, AIE）の各種調査から知られざる読書大国・イタリアの実態を紹介したい。イタリアの書籍市場まず書籍市場の動向だが、2024年は半期で6.76