2024年度の確定申告が始まります。これまではメルカリユーザーの確定申告について関東信越税理士会氏家支部所属、税理士の澤村明浩さんに話しをうかがってきましたが、今回はメルカリユーザーだけではなく、フリーランスやビジネスパーソンにも関係する確定申告の注意点をお聞きします。前回記事：メルカリで不用品を売ったときに「確定申告」をしないとどうなる…「バレた時の大きなリスク」確定申告でやってはいけないこと昨今、