【騎手】川又はJRA重賞初勝利。これまでは18年小倉2歳Sのチュウワフライヤーでの5着が最高。【調教師】吉村師のJRA重賞は24年ラジオNIKKEI賞（オフトレイル）以来で通算11勝目。【種牡馬】ファインニードル産駒のJRA重賞は23年ファンタジーS（カルチャーデイ）以来で通算2勝目。